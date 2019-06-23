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14 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية قانون التخلص من البرك والمستنقعات

الأحد، 23 يونيو 2019 11:31 ص
14 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية قانون التخلص من البرك والمستنقعات مستنقع مياه-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل فى مدي دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك و المستنقعات ومنع إحداث الحفر.
 
وكان عبد اللطيف خطاب الشويخ أقام دعواه ضد محافظة الجيزة التى حملت رقم 39 لسنة 41 دستورية، والمطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك و المستنقعات ومنع احداث الحفر فيما تضمنه من ان " تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون".
 

المحكمة الدستورية العليا

قانون التخلص من البرك

التخلص من المستنقعات

منع الحفر

محافظة الجيزة

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