14 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية قانون التخلص من البرك والمستنقعات

كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل فى مدي دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك و المستنقعات ومنع إحداث الحفر.

وكان عبد اللطيف خطاب الشويخ أقام دعواه ضد محافظة الجيزة التى حملت رقم 39 لسنة 41 دستورية، والمطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك و المستنقعات ومنع احداث الحفر فيما تضمنه من ان " تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون".