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نيويورك تايمز: الحرس الثورى أسقط الطائرة الأمريكية لإثبات قدرته على فعل ذلك

الأحد، 23 يونيو 2019 12:19 م
نيويورك تايمز: الحرس الثورى أسقط الطائرة الأمريكية لإثبات قدرته على فعل ذلك قائد الحرس الثورى
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن مسئولى الحرس الثورى الإيرانى احتفلوا بإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار بمأدبة طعام والصلاة، لافتة إلى أن الهدف من إسقاط الطائرة كان إثبات قدرة الإيرانيين على فعل ذلك فى ظل استهانة الأمريكيين بهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجاح طهران فى هذه الخطوة بإسقاط طائرة تبلغ قيمتها 131 مليون دولار، فاجأ حتى بعض قادة الحرس الثورى أنفسهم، فقد تساءلوا بشأن ما إذا كان بإمكانهم ضرب هدف أمريكى فى السماء، بحسب ما قال أحد الحاضرين فى هذا الاحتفال.

ونقلت الصحيفة ما قاله مسئولون إيرانيون بأن الحرس الثورى سعى إلى إخراج الطائرة بدون طيار حتى يثبت أنه يستطيع أن يفعل ذلك؛ وكان من بين الحاضرين عضوين سابقين فى الحرس وواحد ينتمى إلى وحدة عسكرية نخبوية تقدم تقاريرها مباشرة إلى المرشد الأعلى آية الله خامنئى وتعمل خارج سيطرة المسئولين الإيرانيين المنتخبين.

وقال هؤلاء الأشخاص إن قادة الحرس غضبوا من التصريحات الأخيرة للمسئولين الأمريكيين التى استخفوا فيها بالبراعة العسكرية الإيرانية.

وتقول المصادر إن قادة الحرس يشعرون الآن بمزيد من الحاجة للدفاع بسبب الأخبار التى جاءت أثناء احتفالهم فى تلك السنة بأن ترامب قد ألغى غارة جوية انتقامية كان قد أمر بها قبل ساعات قليلة.

وفى حين رأى مستشارو تارمب أن إلغائه أمرا بتوجيه ضربة ينبغى أن يكون رسالة تحذيرية لإيران، فإن بعض القادة بالحرس الثورى استنتجوا العكس، وهو أن ترامب عازم على تجنب القتال وأن إسقاط الطائرة الأمريكية قد قوى موقفهم فى أى مفاوضات قادمة.

 


ايران

دونالد ترامب

ضربة امريكية لايران

اسقاط الطائرة الامريكية

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