ننشر شروط الحصول على منزل ريفى و5 أفدنة بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن شروط الحصول على منزل ريفى وخمسة أفدنه بمشروع القرى النموذجية والتى تقع شمال قرية المنيرة بمدينة الخارجة بواقع 3 قرى نموذجية وملحق بها مشروع زراعى متكامل بمنطقة عزبة طليب شمال مدينة الخارجة

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد فى بيان له أنه جرى مشروع القرى النموذجية بواسطة شركاء التنمية بتمويل مشترك من البنوك والمؤسسات القومية والاهلية والتى من المقرر الانتهاء منها خلال 6 أشهر لتكون جاهزه للتسليم للمنتفعين مؤكدا على هذا المشروع مكتمل المرافق ولن يتم تحميلها على المواطنيين .

وأوضح المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد أن من الشروط تضمنت أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ولا يقل سن المتقدم عن 25 عام ولايزيد عن 50 عام على أن يكون المتقدم مقيم إقامه دائمة بالوادى الجديد مؤكدا أن تقديم الطلبات سيكون بمقر مديرية الإسكان بمدينة الخارجة .

أضاف حسين أن اجمالى المبلغ المطلوب للوحده السكنيه 252 ألف جنيه بمقدم 15 % بواقع 37 الف و796 جنيها ويسدد الباقى على 10 سنوات بفائدة بنكية وتشمل القيمه الايجاريه للأراضى الزراعيه ( خمسة افدنه ) 6250 جنيها سنويا بحق انتفاع وفترة سماح عام قبل السداد بزياده 5 % سنويا وزراعة 25 % من الاراضى باشجار النخيل

أكد حسين بأن المستندات المطلوبه هى صورة البطاقة الشخصية بجانب المؤهل الدراسى و قسيمة الزواج بالإضافة إلى شهادة مواليد الابناء مرفق بها شهادة من التأمينات بانه غير مؤمن عليه .