ننشر أسماء أول دفعة تتسليم عملها بشركة المياه والصرف بالوادى الجديد أول يوليو

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن أسماء المتقدمين بالمسابقة رقم (1) لسنة 2017م والمقيمين بمدينة الخارجة والذين اجتازوا جميع الاختبارات والمقابلات بنجاح ، والذى تقرر تسليمهم العمل فى الشهر القادم نظراً للانتهاء من تجهيز الأصول الخاصة بالشركة فى مدينة الخارجة

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فى بيان له إن الشركة ترجو من كافة مواردها البشرية العمل الجاد الذى يضمن الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسى، الذى يجنى ثماره المواطن فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة له.

وأكد اللواء محمد أبو صغير رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة أنه على جميع المتقدمين والذى تقرر تسليمهم العمل يوم الاثنين الموافق 1-7-2019م، ضرورة التوجه إلى مقر الشركة بمدينة الخارجة بمقر الحزب الوطنى القديم لاستلامهم العمل ، وفى حالة التخلف عن الحضور لاستلام العمل خلال خمسة عشر يوماً يسقط حقه فى استلام العمل طبقاً للوائح والقوانين.

أضاف ابو صغير أنه سيتم أعلان أسماء المتقدمين بتلك المسابقة بباقى المراكز فور الانتهاء من تجهيز الأصول الخاصة بالشركة فى باقى المراكز.