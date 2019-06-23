نفوق 6 حيوانات فى حريقين بــ3 منازل و3 أحواش بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة من السيطرة على حريقين منفصلين بدائرة مركزى سوهاج ودار السلام دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين عن وجود حريق الأول بمركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج بناحية قرية نقنق بمنزل مكون من طابق واحد ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك خالد محمد علي 50 سنة عامل وتطايرت النيران لمنزلين مجاورين ملك نادية م س م 64 سنة ربة منزل وورده ح س 23سنة ربة منزل تم السيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأضافوا بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمنزل الأول كما أضافوا بنفوق رأس ماشية وبعض رؤوس الأغنام والطيور واحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفوا الشبهة الجنائية وأخطرت الإدارة البيطرية بدار السلام لإتخاذ اللازم وأخطرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينة الفنية.

وجاء البلاغ الثانى من مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق بناحية أدفا دائرة المركزأنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش مبني بالبلوك الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك خالد م م ح 49 سنة عامل وتطايرت النيران لحوش مجاور ملك حمدي م ح ش 72 سنة عامل تم السيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم وأضافا بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بحوش الأول كما أضافا بنفوق " 5 " رأس ماشية وحدوث تلفيات بجرار زراعي وموتور ري وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفيا الشبهة الجنائية.