موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فىمقدمتها توقعات الا رصاد ارتفاع درجات الحرارة من الغد وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد، أنه بداية من غد الاثنين يبدأ ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يستمر لنهاية الأسبوع الجارى، فى أول ارتفاع بدرجات الحرارة بفصل الصيف، وذلك تزامنا مع أول أسبوع بفصل الصيف.





" الوطنية للإعلام": 11 حملة إعلانية جديدة فى أول أيام بطولة أفريقيا

رصد مسئولو الجهة الإعلانية بالهيئة الوطنية للإعلام، بث قناة "تايم سبورت" 11 حملة إعلانية، خلال أول أيام بطولة أمم أفريقيا يوم الجمعة.





سلطات المطار تحبط محاولة راكب قادم من الصين تهريب 11 كيلو "شعر طبيعى".. صور

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، من إحباط محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعى، بحوزة راكب لدى إنهاء إجراءات وصوله من الصين، تم وتحرير محضر بالواقعة.

" لو هتشجعفى الاستاد".. السب والقذف والعنصرية جريمة عقوبتها الحبس

الرياضة أخلاق، والكورة بتجمع ما بتفرقش، وتشجيعك لفرقتك لا يفقدك احترامك للمنافس، ومن هذا المنطلق وضع قانون الرياضة ليضمن منافسة رياضية شريفة تجمع بين الفرق المتنافسة.

تسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة بمصلحة الجوازات

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

مصدر أمنى يكشف تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة فيلا ابنة شوبيربـ6 أكتوبر

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن المتهمين بسرقة كمية من الألماس والذهب، من فيلا ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر، سرقا فيلا مجاورة لفيلا ابنة شوبير، وتم ضبطهما بعدما رصدتهما كاميرات المراقبة.

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد، إلقاء القبض على منفذى الهجوم على رئيس أركان الجيش الإثيوبى سيرى ميكونين، ورئيس إقليم أمهرا أمباتشيوميكونين، والذى اسفر عن مقتلهما بالإضافة إلى شخصين آخرين خلال محاولة انقلاب فاشلة فى إقليم أمهرا شمالى البلاد.

الأرصاد: غدا ارتفاع تدريج ىفى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع تدريجىفى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

المرور: أعمال تطوير وتوسعة شارع ترعة المريوطية وترسا بالجيزة

قال مصدر أمنى، أن محافظة الجيزة وإدارة المرور تشرفان على أعمال رفع كفاءة شارعى ترعة المريوطيةبحى العمرانية، و شارع ترسا بالهرم، على أن يتم رصف الطريق وتوسعته، حيث تم رفع كافة المخلفات وإزالة الاشغالات من جانبى الطرق وذلك لتوسعته لاستيعاب الحركة المرورية الكثيفة عليه، وتخفيف الأحمال عن شارع الهرم.