مقتل سائق بطلق خرطوش من مجهول بسبب أولوية المرور فى الدقهلية

لفظ سائق أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته بطلق خرطوش، أطلقه مجهول، بعد نشوب مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية المرور على طريق منية النصر دكرنس.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز دكرنس بوصول محمد ماهر مجاهد 30 سنة مقيم بمنشبة عبد الرحمن التابعة لدائرة مركز دكرنس جثة هامدة إلى مستشفي منية النصر العام نتيجة الإصابة بطلقات خرطوش.

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب خلاف بين المجنى عليه وآخرين نتيجة الخلاف على أولوية المرور أمام قرية برمبال، حيث قام شخص بإطلاق النار على المجنى عليه من سلاح نارى فرد خرطوش.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد شوقي رئيس مباحث المديرية، للقبض على الجناة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.