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مفيد شهاب بعد حصوله على جائزة النيل: تقدير من الدولة ودفعة لمواصلة خدمة وطنى

الأحد، 23 يونيو 2019 06:55 م
مفيد شهاب بعد حصوله على جائزة النيل: تقدير من الدولة ودفعة لمواصلة خدمة وطنى مفيد شهاب
كتب أحمد عرفة

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وجه الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، الشكر إلى المجلس الأعلى للثقافة بعد حصوله على جائزة النيل فى العلوم الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الجائزة لها معانى كثيرة وتعد دفعة قوية لمواصلة العطاء من أجل خدمة الوطن.

وقال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن جائزة النيل هى جائزة اعتز بها وثقة كبيرة من الدولة تحفز الشخصيات العامة على مواصلة الجهد، فهى تتويج لمسيرة عمل عام ظل لعقود كبيرة.

وتابع الدكتور مفيد شهاب: أوجه الشكر لكل من ساعدنى فى استكمال مسيرة العطاء، ولأسرتى التى ساهمت بشكل كبير فى أن أصل فيما وصلت له، فالجائزة هى نتيجة عمل أكاديمى وجهد وطنى أخلصت فيه بكل ما أوتيت من قوة، وسأواصل المسيرة بما يخدم وطنى.

وكان المجلس الأعلى للثقافة، أعلن عن أسماء الفائزين بجائزة النيل فى مجالات "الآداب، الفنون، العلوم الاجتماعية" لعام 2019، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بمقر المجلس بساحة دار الأوبرا، بحضور 40 عضوًا من أعضاء المجلس.

 

 


جائره النيل

مفيد شهاب

الثقافه

المجلس الاعلى للثقافه

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