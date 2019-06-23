مفوضية حقوق الإنسان بالعراق تطالب بتوفير الحماية الأمنية لمقرها فى ديالى

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طالب مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان فى محافظة ديالى العراقية، صلاح مهدى، اليوم الأحد، قيادات الشرطة وجهاز حماية المنشآت فى المحافظة بضرورة توفير الحماية الأمنية لمقر المفوضية.

وأوضح مهدى - فى تصريحات خاصة لراديو "سوا" الأمريكى - أن الأجهزة الأمنية العراقية رفضت فى السابق توفير عناصر لحماية مبنى المفوضية، مؤكدا أن مكتب المفوضية معرض للتخريب والسرقة، وقال إن "بعض المؤسسات الحكومية العراقية عاتبت مفوضية حقوق الإنسان نتيجة تسليطها الضوء على ظواهر سلبية فى عمل تلك المؤسسات".

كان مكتب مفوضية حقوق الإنسان فى محافظة ديالى قد تعرض للاقتحام من قبل مجهولين حيث تم تخريب وحرق بعض الملفات الخاصة بقضايا رصدتها فرق المفوضية فى عمل بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية.