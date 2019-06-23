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مصدر أمنى يكشف تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة فيلا ابنة شوبير بـ6 أكتوبر

الأحد، 23 يونيو 2019 12:12 م
مصدر أمنى يكشف تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة فيلا ابنة شوبير بـ6 أكتوبر أحمد شوبير
كتب ــ بهجت أبو ضيف

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كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن المتهمين بسرقة كمية من الألماس والذهب، من فيلا ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر، سرقا فيلا مجاورة لفيلا ابنة شوبير، وتم ضبطهما بعدما رصدتهما كاميرات المراقبة.

وأضاف المصدر، أنه تم فحص الاتصالات الهاتفية الخاصة بالمتهمين، وتبين أن أحدهما اجرى اتصالا أثناء سرقته الفيلا، فى توقيت معاصر لسرقة فيلا ابنة شوبير، فتم مواجهتهما، ليعترفا بالسرقة، ويرشدان عن المسروقات، وتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغًا من "سلمى أحمد شوبير"، ابنة الإعلامى، ونائب رئيس اتحاد الكرة، أفادت فيه، باكتشافها سرقة كمية من الألماس والمشغولات الذهبية، من الفيلا الخاصة بها، فتم تحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 5143 لسنة 2019.

وبإجراء معاينة للفيلا، تبين لرجال المباحث عدم وجود أثار كسر بمنافذ الفيلا، فشكل العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، فريق بحث يضم الرائد إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، ومعاونيه الرائد محمد الصعيدى، والنقيبان محمود خميس على وأحمد البطران، بإشراف العقيد عمرو البرعى، مفتش المباحث الجنائية، وكشفت التحريات أن عاطلين شهرتهما "بوحة" و"العربى"، وراء ارتكاب السرقة.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب السرقة، وذكرا أنهما تسللا للفيلا، عبر تسلق السور، والدخول من النافذة، وأرشدا عن المسروقات، كما اعترفا أنهما كسرا كاميرات المراقبة، وواستوليا على جهاز "دى فى ار" الخاص بتسجيل كاميرات المراقبة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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