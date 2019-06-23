محافظ كفرالشيخ: ضبط 4290 لتر بنزين و5000 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، أن لجنة إدارة المتابعة التموينية، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، وعضوية عبد الفتاح على، تمكنت من ضبط 4290 لتر بنزين 80 أوكتين، وضبط 4 آلاف لتر سولار بإحدى محطات الوقود بمركز الرياض، مجمعة بالخزانات زيادة عن الرصيد الدفترى بالمحطة، بهدف بيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتم تحرير المحضر رقم 278جنح أمن دولة طوارئ، مركز الرياض لسنة 2019، واتخاذ الاجراءات حيال المتهم "م.ف.م" المسئول عن المحطة لقيامه بتجميع كميات من البنزين والسولار بهدف بيعها فى السوق السوداء.

وأضاف المحافظ، أنه تم ضبط 1000 لتر سولار بمدينة الرياض، معبأة فى "جراكن" قبل بيعها فى السوق السوداء بالرياض، وتحرر بذلك المحضر رقم 277 جنح أمن دولة طوارئ مركز الرياض لسنة 2019، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، واتخاذ الاجراءات حيال المتهم "هـ.ب.ح"، مؤكداً أنه كلف بتشديد الرقابة علي جميع محطات الوقود، ومتابعة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مقدماً خالص الشكر لفريق المتابعة التموينية على جهودهم المبذولة فى ضبط المخالفين والمحتكرين