سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 02:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة: الانتهاء من 3 محطات لمعالجة الصرف الصحى بقرى مزغونة وأبو رجوان

الأحد، 23 يونيو 2019 12:22 م
محافظ الجيزة: الانتهاء من 3 محطات لمعالجة الصرف الصحى بقرى مزغونة وأبو رجوان محطة صرف صحى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى عدداً من الإجراءات العاجلة لحل مشكلات الصرف الصحى بعدد من النقاط الساخنة بنطاق المحافظة.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم الانتهاء من محطات المعالجة للصرف الصحى بقرى مزغونة وأبو رجوان ودهشور بمركز ومدينة البدرشين وسوف يتم دخولها الخدمة فور الانتهاء من أعمال تجارب التشغيل اللازمة.

وأشار راشد إلى أنه تم الانتهاء من 95 % من الأعمال المدنية بمشروع محطة صرف الصحى بمركز ومدينة الصف ومع نهاية العام الحالى سيتم الانتهاء من الأعمال بالكامل لدخولها الخدمة.

ووجه المحافظ بحصر الشوارع المقرر رصفها فى الخطة الجديدة وخاصه بالمراكز والمدن لتلاشى وجود أى أعمال مرافق بها تتسبب فى تهالك طبقة الرصف مما يعد إهداراً للمال العام، حيث أكد المحافظ على وضع حلول فنية لتلاشى تنفيذ اى أعمال للمرافق بالشوارع التى سيتم حصرها لرصفها.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أى أعمال المرافق بمراكز العياط والصف والحوامدية وأبو النمرس وكذلك بشوارع عثمان أحمد عثمان، وعثمان محرم، بحى العمرانية للبدء فى تنفيذ تطوير شامل لتلك الشوارع لما لهم من أهمية كبيرة.

من جانبة أعلن المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى على الانتهاء من مشروع محطة صرف صحي ناهيا بمدينة كرداسة بتكلفة 110مليون جنيه حيث بدأت الاعمال الانشائية للمشروع منذ عام 2008 وتم تكثيف الأعمال خلال الشهور الماضية لسرعة إدخالها الخدمة، لافتا أنه تم وضع حلول مؤقتة لمشكلات الصرف الصحى بمركز أبو النمرس حيث تم الدفع بعدد من البدالات لحين الانتهاء من مشروع الصرف الصحى لخدمة المركز بالكامل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ بحضور رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى واللواء علاء بدران السكرتير المساعد والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى قطاع المياه والصرف الصحى بالشركة حيث شهد اللقاء عرض المشروعات المتعثرة التى لم يتم الانتهاء منها للاستفاده من الاعتمادات المالية التى تم ضخها بتلك المشروعات .

 

 

الصرف الصحي

معالجة الصرف الصحي

البدرشين

مزغونة

مشاكل الصرف الصحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

لخريجى كليات الحقوق.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين

لخريجى كليات الحقوق.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة