محافظ الجيزة: الانتهاء من 3 محطات لمعالجة الصرف الصحى بقرى مزغونة وأبو رجوان

حددت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى عدداً من الإجراءات العاجلة لحل مشكلات الصرف الصحى بعدد من النقاط الساخنة بنطاق المحافظة.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم الانتهاء من محطات المعالجة للصرف الصحى بقرى مزغونة وأبو رجوان ودهشور بمركز ومدينة البدرشين وسوف يتم دخولها الخدمة فور الانتهاء من أعمال تجارب التشغيل اللازمة.

وأشار راشد إلى أنه تم الانتهاء من 95 % من الأعمال المدنية بمشروع محطة صرف الصحى بمركز ومدينة الصف ومع نهاية العام الحالى سيتم الانتهاء من الأعمال بالكامل لدخولها الخدمة.

ووجه المحافظ بحصر الشوارع المقرر رصفها فى الخطة الجديدة وخاصه بالمراكز والمدن لتلاشى وجود أى أعمال مرافق بها تتسبب فى تهالك طبقة الرصف مما يعد إهداراً للمال العام، حيث أكد المحافظ على وضع حلول فنية لتلاشى تنفيذ اى أعمال للمرافق بالشوارع التى سيتم حصرها لرصفها.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أى أعمال المرافق بمراكز العياط والصف والحوامدية وأبو النمرس وكذلك بشوارع عثمان أحمد عثمان، وعثمان محرم، بحى العمرانية للبدء فى تنفيذ تطوير شامل لتلك الشوارع لما لهم من أهمية كبيرة.

من جانبة أعلن المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى على الانتهاء من مشروع محطة صرف صحي ناهيا بمدينة كرداسة بتكلفة 110مليون جنيه حيث بدأت الاعمال الانشائية للمشروع منذ عام 2008 وتم تكثيف الأعمال خلال الشهور الماضية لسرعة إدخالها الخدمة، لافتا أنه تم وضع حلول مؤقتة لمشكلات الصرف الصحى بمركز أبو النمرس حيث تم الدفع بعدد من البدالات لحين الانتهاء من مشروع الصرف الصحى لخدمة المركز بالكامل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ بحضور رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى واللواء علاء بدران السكرتير المساعد والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى قطاع المياه والصرف الصحى بالشركة حيث شهد اللقاء عرض المشروعات المتعثرة التى لم يتم الانتهاء منها للاستفاده من الاعتمادات المالية التى تم ضخها بتلك المشروعات .