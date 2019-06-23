محافظ أسيوط يلتقى نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى

أسيوط - ضحا صالح

التقى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط فى مكتبه بالمهندس أشرف زكريا كساب نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وبحث سبل دعم بعض المشروعات وزيادة معدلات التنفيذ وتلافى جميع الملاحظات للانتهاء من بعض المشروعات فى مواعيدها المحددة ووضع خطة زمنية لباقى المشروعات بقرى ومراكز المحافظة.

حضر اللقاء المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس طارق عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ المشروعات بمحافظات شمال الصعيد والبحر الأحمر والمهندس ايميل فايز رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمهندس والمهندس عاطف مهدى والمهندس صابر نبيه بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط.

ورحب محافظ أسيوط بقيادات الهيئة والحضور مثمنًا الجهود المبذولة فى سبيل دفع العمل بمشروعات المياه والصرف الصحى بالمحافظة مؤكدًا أهمية التعاون والتكاتف فى سبيل إنجاز العديد من المشروعات التى تهدف لتنمية المحافظة لافتًا أنه تم - خلال اللقاء - استعراض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز المحافظة والتى شملت المشروعات المنفذة وموعد دخولها الخدمة والمشروعات الجارى تنفيذها وتحديد والإجراءات المطلوبة والعاجلة لاستكمالها والاتفاق على مواعيد إنهائها ودخولها الخدمة طبقًا لبرنامج زمنى محدد ومناقشة إدراج عدد من المشروعات فى المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه أعرب نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى عن سعادته بتواجده فى أسيوط موجها الشكر لمحافظ أسيوط على توفير الدعم الكامل مما يدفعنا لبذل قصارى جهدنا للإنتهاء من الأعمال الجارية لتقديم خدمة مميزة للمواطنين مشيرًا إلى تقديم كافة سبل الدعم للإسراع فى معدلات التنفيذ بمشروعات المياه والصرف الصحى بمراكز المحافظة وبحث التدابير لاستكمال باقى المشروعات للخطة المدرجة والمواعيد المحددة وتحديد معوقات بعض المشروعات لمعرفة أوجه القصور والعمل على سرعة حلها لاستكمال تلك المشروعات بأسرع وقت.

يذكر أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تم مناقشتها خلال اللقاء تتضمن دخول المياه لقرى غرب ديروط بعد تشغيل محطة مياه شلش بديروط ودخولها الخدمة فى المدينة وقرى شرق السكة الحديد فى مايو الماضى وتم الاتفاق على دخول قرى غرب السكة خلال 6 أشهر بعد تنفيذ 31 عداية سطحية وعداية رئيسية نفقية أسفل الترعة الابراهيمية والسكة الحديد كما تم تطرق اللقاء لمشروع شبكات مياه ساحل سليم الجارى الانتهاء منها خلال 45 يوم بعد الغسيل والتعقيم فضلا عن الاتفاق على التعاقد مع إحدى الجهات البحثية المتخصصة لدراسة حل مشكة شبكات مياه الغنايم علاوة على 7 مشروعات للصرف الصحى جارى الانتهاء منها ودخولها الخدمة بعد انتهاء تراخيص الصرف وهى مشروعات صرف صحى صدفا والغنايم وصرف صحى أبوتيج وصرف صحى أبنوب والفتح وصرف صحى البدارى وساحل سليم وصرف صحى ديروط وصرف صحى منفلوط وصرف صحى القوصية حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من التراخيص والتعاون مع كافة الجهات لنهو المشروعات ودخولها الخدمة.