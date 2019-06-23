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مجند يعيد حقيبة بداخلها 93 ألف جنيه لمواطن فقدها بالمترو

الأحد، 23 يونيو 2019 11:43 ص
مجند يعيد حقيبة بداخلها 93 ألف جنيه لمواطن فقدها بالمترو أموال-أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى

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أعاد مجند بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حقيبة بداخلها 93 ألف جنيه لمالكها، عقب العثور عليها بمحطة العتبة الجديدة لمترو الأنفاق.
 
تلقى قسم شرطة خامس المترو بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إخطارا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة (العتبة الجديدة) لمترو الأنفاق – بأنه أثناء قيام أحد أفراد قوة تأمين محطة المترو "مجند" بملاحظة الحالة ـ عُثر على (حقيبة يد) على أحد المقاعد، وبداخلها (مبلغ مالى قدره 93000 ثلاثة وتسعون ألف جنيه).
 
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستدلال على مالك الحقيبة من خلال إجراءات التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة والنشر بالإذاعة الداخلية بجميع محطات المترو .. حيث حضر (أحد المواطنين، بالمعاش ، مقيم بمحافظة سوهاج) ، وصحبته نجله (مهندس) وأدليا بأوصاف الحقيبة وما بداخلها، وتم تسليمهما الحقيبة بكامل محتوياتها، ووجها الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول فى إعادة المفقودات الخاصة بها.
 
 

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