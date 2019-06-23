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متى يعتبر الحكم حضوريا؟ ومتى يكون غيابيا؟.. تعرف على الإجابة

الأحد، 23 يونيو 2019 12:39 ص
متى يعتبر الحكم حضوريا؟ ومتى يكون غيابيا؟.. تعرف على الإجابة محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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أوجبت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون  تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه.

 

أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصيا.

 

بينما نصت المادة 238 على، إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يسوغ  فيها ذلك  يجوز الحكم فى غيبته بعد الإطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريًا.

 

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابيا أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تاليه وتأمر بإعادة إعلان الخصم فى موطنه مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فى حقه فإذا لم يحضر  وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا.

 

وأكدت المادة 239، أنه يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولوغادر الجلسة بعد ذلك  أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولا.
 

وفى حالة إذا رفعت الدعوى على عدة أِشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الأخر رغم تكليفهم بالحضور  حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تاليه وتأمر بإعادة إعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور  فى هذه الجلسة  يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا  فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة  ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم. (مادة 240).


قانون الإجراءات الجنائية

الحكم الغيابى

الحكم الحضورى

حالات الحكم الغيابى

متى يكون الحكم حضورى

إعلان الخصوم

حوادث

اخبار الحوادث

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