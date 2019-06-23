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"لو اتنصب عليك فى شقة".. "3 خطوات لازم تعملهم لضمان حقك"

الأحد، 23 يونيو 2019 06:00 ص
"لو اتنصب عليك فى شقة".. "3 خطوات لازم تعملهم لضمان حقك" وحدة سكنية ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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شهدت الآونة الأخيرة الكثير من عمليات النصب، فى مجال العقارات بمختلف المحافظات، و"اليوم السابع" يوضح الخطوات القانوية التى يجب على المجنى عليه إتباعها حال تعرضه للنصب.

ويقول المحامى هانى حشيش، إن المجنى عليه فى هذه الجرائم لا يجب أن يستسلم لضياع حقه، بل يجب عليه إتباع عدد من الإجراءات القانونية لحفظ حقه، وهى :.

 

1-محضر بإثبات الحالة لوضع الشقة.

 

2-جنحة نصب حتى تتحصل على حكم جنائى على البائع يتيح لك التفاوض إذا لزم الأمر.

 

3- دعوى مستعجلة بالتسليم مع ضرورة وضع الشقة تحت الحراسة القضائية لحين الفصل فى هذه الدعاوى.

 

 


النصب فى العقارات

الاجراءات القانوية لو اتنصب عليك

محكمة الجنح

اخبار الحوادث

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