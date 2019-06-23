كشف لغز مقتل ربة منزل داخل شقتها فى الدقهلية.. الجانى عامل بمحل زوجها

تمكن ضباط مباحث قسم أول المنصورة، من كشف لغز العثور على ربة منزل مقتولة داخل شقتها بشارع الجلاء وسرقة هاتفها المحمول بعد أن توصلت إلى قيام احد العمال بمحل زوجها بارتكاب الجريمة بعد ترك العمل.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، بمقتل (ربة منزل، مُقيمة بشارع الجلاء بدائرة القسم) إثر إصابتها بطعنات متفرقة وما قرره زوجها (صاحب محل سوبر ماركت) أنه عقب عودته للشقة سكنهما وجد زوجته ملقاه بصالة الشقة ومصابة بعدة طعنات فقام بنقلها للمستشفى إلا أنها توفيت وإكتشافه سرقة (هاتف محمول ومبلغ 100 جنيه خاصين بالمجنى عليها ) وسلامة منافذ الشقة.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد شوقى رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد الجميلى مفتش مباحث قسم أول المنصورة، والرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث قسم أول، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، سبق اتهامه فى قضية "تعاطى مواد مخدرة").

عقب تقنين الإجراءات أعدت أكمنة أسفر إحداها عن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بسابقة عمله طرف زوج المجنى عليها، وعلمه بمواعيد مغادرته المنزل، فعقد العزم على سرقته وبتاريخ الواقعة توجه لمسكنه وإنتظر خارجه حتى مغادرته، ثم صعد لشقته وبطرق بابها فتحت زوجته ولعلمها بشخصه دعته للدخول وما أن دلف للشقة حتى قام بالتعدى عليها بسكين "أعده مسبقًا" فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها وإستولى على هاتفها المحمول ومبلغ 100 جنيه وهرب، وأضاف بتخلصه من السكين بالطريق العام والتصرف فى الهاتف لدى (عامل 43 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا) مقابل تحصله منه على بعض الأقراص المخدرة وأمكن ضبط الأخير، وإعترف وأرشد عن الهاتف المحمول.تم اتخاذ الإجراءات القانونية. وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام ذمة التحقيقات.