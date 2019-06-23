كاريكاتير واشنطن بوست.. دونالد ترامب يلعب بالقوة العسكرية ضد إيران

عبرت صحيفة "واشنطن بوست" عن موقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المرتبك إزاء الحرب على إيران فى رسم كاريكاتيرى، صوره يلعب بفكرة الحرب واستخدام القوة العسكرية.

وصور كاريكاتير الصحيفة ترامب مرتديا رابطة عنقه الطويلة الشهيرة، وهو يلعب بقنبلة مكتوب عليها "الحرب"، فى إشارة إلى قراره الأخيرة بإلغاء توجيه ضربة عسكرية ضد إيران يوم الجمعة بعد موافقتها عليها.

وكان ترامب قد قال إن سبب تراجعه عن تنفيذ الضربة هو علمه بأنها ستسفر عن سقوط 150 قتيلا إيرانيا.

إلا أن شبكة "سى إن إن" الأمريكية قالت إن سؤال ترامب فى اللحظة الأخيرة عن سقوط ضحايا يثير بدوره تساؤلا حول أسباب عدم استفساره من قبل عن الخسائر البشرية للهجمات المقترحة، التى قال مسئولون أمريكيون إنها كانت تستهدف بطاريات صواريخ ورادارات، ولماذا لم يطرح السؤال قبل التوقيع على مهمة للانتقام من إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار.

وتابعت الشبكة قائلة إن ترامب بإلغائه الهجمات كان صادقا مع نفسه، ومع رغته فى تجنب أن يتم جره لحريق جديد فى الشرق الأوسط، وهو مبدأ أساسى فى معتقداته السياسية وأساسى لخطته للفوز بقترة رئاسية جديدة فى نوفمبر 2020.

لكن على الرغم من ذلك، فإن قراره يكشف عن عملية فوضوية بشأن مسألة خطيرة تتعلق بالأمن القومى، فى الوقت الذى يعانى فيه البنتاجون من غياب وزير دفاع دائم.