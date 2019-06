كاريكاتير.. ديمقراطية كاذبة على "السجون التركية" من الصناعة الأردوغانية

ندد نشطاء أتراك على مواقع التواصل الإجتماعى بديكتاتورية النظام التركى، ونشروا كاريكاتير يظهر من خلاله صعود الرئيس رجب طيب اردوغان على سجون مكتظة بالأتراك متحدثا عن الديمقراطية!.

ويجرى النظام التركى اليوم، الأحد انتخابات الإعادة لبلدية اسطنبول، التى يتنافس فيها مرشح المعارضة عن حزب الشعب الجمهورى ومرشح الحزب الحاكم بن على يلدرم.

وطبقا لمراقبين فإنه مهما كانت النتيجة فستؤثر انتخابات اليوم سلبا على أردوغان، ففى حال تكبد الأخير هزيمة ثانية فى إسطنبول فستشكل صفعة مذلة له أكثر من صفعة انتخابات الحادى والثلاثين من مارس".

ويولى الطرفان حزب العدالة والتنمية والمعارضة أهمية كبيرة لهذه الانتخابات فى عاصمة تركيا الاقتصادية التى يعيش فيها 16 مليون شخص، ولم يتردد أردوغان بالقول "من يفوز فى إسطنبول يفوز بتركيا"، حيث تعد رهانا على شعبية أردوغان الأخذة فى الانخفاض.

Erdogan is working on the emotions of people using false motto of democracy! https://t.co/yaGesB125Z …

#BugünHerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/WqyJvpKYkR