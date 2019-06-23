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"قيم زايد".. معرض يحتفn بإبداعات 45 من الفنانين الصغار فى دبى

الأحد، 23 يونيو 2019 05:22 م
"قيم زايد".. معرض يحتفn بإبداعات 45 من الفنانين الصغار فى دبى معرض قيم زايد
وكالات

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تشهد دبى، فى دولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات المعرض الفنى الجماعى "قيم زايد" الذى يعد ثمرة أول تعاون مشترك بين "تشكيل" ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وذلك يوم 29 يونيو الجارى.

ويشهد معرض "قيم زايد" الذى يقام فى "تشكيل" البيت رقم 10 فى حى الفهيدى التاريخى ويستمر حتى 3 يوليو المقبل مشاركة 45 من اليافعين الإماراتيين تراوحت أعمارهم بين 8 - 21 عاما.

وأكد على المطوع، الأمين العام لـ"مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر"، حسبما ذكرت "وام" أهمية المعرض الذى يهدف إلى تسليط الضوء على مواهب أبنائنا القصر وتمكينهم من الفرص التى يستحقونها للانطلاق والإبداع والنجاح مع الاحتفاء بأعمالهم الفنية التى تقدم القيم الإماراتية والإنسانية الأصيلة التى مثلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وشكلت الأسس المتينة للمكانة المرموقة التى تشغلها الإمارات اليوم على الساحتين الإقليمية والدولية".

كانت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر قد دعت أبناءها القصر الموهوبين فى مجال الرسم والفن والإبداع فى مراحل عمرية مختلفة للمشاركة فى 12 ورشة عمل فنية بين شهرى أكتوبر 2018 ومارس 2019 فى "تشكيل بند الشبا فى دبى" كل يوم سبت.

وسلطت الورش الضوء على إحدى القيم التى تعكس إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان العطاء والمجتمع والاستدامة والتآلف والاحترام والحكمة" وذلك عبر مجالات فنية عدة بدءا من الكولاج والطباعة الفنية والرسم التعبيرى ووصولا إلى الرسم بالألوان المائية وابتكار الأنماط الزخرفية.

 


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