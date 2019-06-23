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فلاح ونجله يطالبان بصرف معاشهما المتوقف منذ عام ببنى سويف

الأحد، 23 يونيو 2019 09:00 ص
فلاح ونجله يطالبان بصرف معاشهما المتوقف منذ عام ببنى سويف الأب ونجله
بنى سويف أيمن لطفى

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يعانى مئات المواطنين بينهم المرضى وكبار السن من توقف صرف معاش التضامن الاجتماعى والذى يعد مصدر دخلهم الوحيد فى الإنفاق على أنفسهم أو أسرهم . 

اليوم السابع التقى  محمود محمد عبدالفضيل، 57 عاما مقيم عزبة ماركو ، زاوية الناوية مركز ببا ببنى سويف ، ليسرد مأساته ونجله  بعد وقف " فيزا كارد " صرف معاشيهما منذ عام  وقال: كنت أعمل  فى الأراضى الزراعية بالأجر اليومى وأنفق على أسرتى ، ومع تقدم العمر أصبت بضعف حاد فى النظر علاوة على آلام والتهابات فى الظهر ، فتوقفت عن العمل وتولى نجلى نفس العمل ليسهم فى نفقاتنا ومتطلباتنا برغم معاناته من ضعف  فى النظر بالوراثة ،  يزداد يوما تلو الآخر .

وأضاف:  أصبح نجلى غير قادر على العمل بشكل مستمر نتيجة ضعف نظره ما أدى إلى انخفاض مستوى الدخل الذى تعتمد عليه الأسرة ونصحنى الجيران وأهل الخير بإعداد الأوراق المطلوبةلاتمكن ونجلى من صرف معاش التضامن الاجتماعى .

وتابع محمود محمد عبدالفضيل: منذ عام  حصلنا على تقارير طبية من مستسفى ببا المركزى بحالتنا الصحية ، واستكملنا أوراق الملف المطلوب ، وبالفعل استلمنا فيزا المعاش  وصرفت 365 جنيها ، بينما إبنى 320 جنيها ، لمدة شهرين فقط ، وفوجئنا بوقف المعاش وتجميد كارت الفيزا وتقدمنا بتظلمات دون جدوى .

وأردف نجله  رجب محمود : كنت وأبى نتقاضى 685 جنيها قيمة معاشى الضمان الاجتماعى ،  ننفق منهما على أسرتنا المكونة من أربعة أفراد ، ولكننا بعد وقف الفيزا فقدنا مصدر دخلنا الوحيد وعدت  إلى العمل باليومية  فى زراعات الأهالى ،  برغم أن التقرير الطبى الصادر من مستشفى ببا المركزى بعد فحص عينى  يؤكد أن  مستوى الرؤية بالعين اليمنى 1/60 ، بينما اليسرى  6/60  ، ما يعرضنى كثيرا  للإصابة بالآلات الحادة التى أستخدمها أثناء عملى فى الحقول ، لذلك أطالب المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف حل مشكلة توقف صرف معاش التضامن حتى يعود مصدر دخل أسرتنا الوحيد  .

 

 

  الاب ونجله يطالبان بصرف معاشيهما

الاب ونجله يطالبان بصرف معاشيهما

 

رجب محمود محمد
رجب محمود محمد

 

 

فلاح ونجله ببنى سويف
فلاح ونجله ببنى سويف

 

 

محمود محمد عبدالفضيل
محمود محمد عبدالفضيل

 

 


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