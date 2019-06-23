فتح باب التقديم لمدارس "التكنولوجيا التطبيقية" حتى 15 يوليو المقبل

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية من اليوم وحتى 15 يوليو المقبل.

يأتى ذلك فى إطار رؤية جمهورية مصر العربية 2030، وسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير التعليم الفنى بمصر ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية بالمدارس الفنية، فقد تم إطلاق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبق للمعايير الدولية لأول مرة بمصر العام الدراسى السابق.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت فى أقل من عام من بدء تطبيقها علامة مميزة فى التعليم الفنى المصرى، ويسعى الكثير من الطلاب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية على الالتحاق بها، كما أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد منظومة تعليمية متكاملة تطبق مناهج جديدة تقوم على نظام الجدارات، وتغيير نظام التقييم وتحويل عملية التعليم والتعلم لتصبح متمحورة حول الطالب ليصبح فاعلاً فى العملية التعليمية.

وأضاف مجاهد أنه تم التوسع فى التخصصات الفنية المطبقة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لتضم العديد من المجالات المتنوعة والتى تحتاجها الصناعة المصرية والإقليمية والدولية بشكل كبير، مثل تخصص التركيبات الكهربائية، تبريد وتكييف الهواء، التصنيع الميكانيكى، التشطيبات المعمارية، الشبكات الصحية، نجارة العمارة، بالإضافة إلى الصيانة الميكانيكية، اللحام وتشكيل المعادن، البتروكيماويات، إدارة وتشغيل المطاعم، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنسق مشروع إصلاح التعليم، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، من خلال منظومة متكاملة تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، بالإضافة إلى تطبيق مدارس التكنولوجيا التطبقية للمعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب والمناهج الدراسية، المتبعة بها، وإعداد وتأهيل أفضل معلمين وموجهين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية باعتبارهم أهم الدعائم الأساسية لتلك المنظومة.

وأضافت حبيبة عز ، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها كالشهادة المصرية ذات الجودة العالمية، أولوية تعيين المتميزين بمصانع وشركات الشريك الصناعي، والمكافآت المالية أثناء فترات التدريب، والأنشطة الرياضية والفنية، والرعاية الصحية، ذلك بالإضافة إلى تدريب عملى أثناء الدراسة، والبيئة التعليمية الممتازة.

واختتمت حبيبة عز، بأن عملية اختيار الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية تتم وفق معايير محددة تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وتراعى المساواة بين جميع المتقدمين، كضرورة اجتياز الطلاب المتقدمين للاختبارات التى تضعها الوزارة فى اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات،بالإضافة إلى ضرورة اجتيازهم المقابلات الشخصية والكشف الطبى اللذان يعقدان بالمدرسة المراد الالتحاق بها.

لمزيد من المعلومات حول كيفية التقديم وشروط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى http://emis.gov.eg /