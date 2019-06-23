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غداً.. الأقصر تغلق كوبرى الحبيل شرقى الأقصر لمدة 8 أيام لإجراء إصلاحات ومعالجة خرسانية

الأحد، 23 يونيو 2019 01:09 م
غداً.. الأقصر تغلق كوبرى الحبيل شرقى الأقصر لمدة 8 أيام لإجراء إصلاحات ومعالجة خرسانية إغلاق كوبرى - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر أن تقوم إدارة الرى والصرف بمحافظة الأقصر بغلق كوبرى الحبيل على ترعة الكلابية، وذلك لإجراء بعض الإصلاحات الهامة بالكوبرى بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر ومجلس مدينة البياضية ومديرية الطرق وإدارة المرور بالأقصر.

وأوضح مدير الطرق – في بيان - أنه سيتم إغلاق الكوبرى يوم الاثنين 24 يونيو الجارى بدءاً من الساعة 7 صباحاً لمدة 8 أيام، للقيام بأعمال صب الخرسانة المسلحة على سطح الكوبرى وأعمال المعالجة للخرسانة المسلحة.

وكان محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، قد أعطى توجيهاته بالبدء فوراً فى أعمال إعادة رصف المحور الذى يربط شارع سيالة بدران بالطريق الزراعى الشرقى مروراً بكوبرى الحبيل الذى يتم إصلاحه، وذلك بالنزامن مع فترة إصلاح الكوبرى حرصاً على سرعة إنهاء الأعمال فى أقصر وقت ممكن.

 

 


غلق كوبري الحبيل بالاقصر

مديرية الطرق بالاقصر

صيانة كوبري الحبيل

الطريق الزراعى

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