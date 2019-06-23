على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

كتب - هاشم الفخرانى





على طريقة مسلسل "فرقة ناجى عطا الله" بطولة الفنان القدير عادل إمام والتى تدور أحداثه حول سرقة بنك "لئومى" فى إسرائيل، تعرض بنك إسرائيلى لأكبر عملية سرقة فى تاريخ إسرائيل حيث تمت سرقة 100 مليون دولار من البنك الذى يعد أحد البنوك الرئيسية فى إسرائيل، ولم يتم العثور على العصابة حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية السرقة تمت من خلال اختراق الشبكة البنكية بإرسال رسائل بها فيروسات ليتم سرقة أموال من عملات مختلفة ،بلغت قيمتها 100 مليون دولار أمريكي.

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية بأن أحد أفراد العصابة يعمل خبيرا تقنيا وخدم في وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي ، وقام بتحويل الأموال وربما أنه كان مسؤولاً عن اختراق حسابات رجال الأعمال في جميع أنحاء العالم فى قضية سابقة لم يتم الكشف عنها .

وتحاول الشرطة الاسرائيلية حاليًا الحصول على معلومات من الشرطة الدولية لتحديد موقع الأموال المسروقة.