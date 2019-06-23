عضو "قوى عاملة" النواب يطالب بمداولة ثانية حول المادة 5 بمشروع العلاوة

كتب محمود راغب

تقدم النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بطلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإجراء مداوله ثانية حول المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الممنوحة للعاملين بالحكومه المخاطبين وغير المخاطبين والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والمقدم من الحكومة.

وأوضح وهب الله في بيان، اليوم اﻷحد، أنه طبقا للماده 172من لائحه قانون مجلس النواب جاءت المادة الخاصة بالعاملين بقطاع العام وقطاع الأعمال العام بها ظلم لهم حيث لم يتضمن النص قيمه الـ150 التى قررت للمخاطبين وغير المخاطبين حتي يتم منحهم الـ150جنيها طبقا للمخاطبين وغير المخاطبين.