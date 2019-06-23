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عامل يشعل النار فى شقة آخر بسبب خلافات مالية بينهما فى حلوان

الأحد، 23 يونيو 2019 11:11 ص
عامل يشعل النار فى شقة آخر بسبب خلافات مالية بينهما فى حلوان حريق شقة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على عامل، لقيامه بإضرام النيران بشقة آخر بحلوان عمداً لوجود خلافات مالية بينهما، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى قسم شرطة حلوان، من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة القسم.على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار محل البلاغ نتج عنه احتراق بعض محتويات غرفة النوم "دون حدوث إصابات".
 
وبسؤال مالك الشقة، اتهم عامل 31 سنة - مقيم بدائرة القسم) بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما.
 
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه بإضرام النيران ببعض أوراق الجرائد وإلقائها من نافذة غرفة نوم الشقة محل البلاغ مما أدى إلى نشوب الحريق وحدوث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

حريق شقة بحلوان

عامل يشعل النار بشقة

مباحث حلوان

جرائم الانتقام

خلافات مالية

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