طقس رابع أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة بمصر غدا

كتب محمود راغب

تشهد البلاد استقرار فى حالة الطقس تزامنا مع أول أسبوع فى فصل الصيف، الذى بدأ جغرافيا أول أمس الجمعة، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، مع ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، يبدأ غدا الاثنين كأول موجة حارة بفصل الصيف.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا الاثنين، رابع أيام فصل الصيف وبداية الارتفاع فى درجات الحرارة، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى :

1- توقعات بارتفاع تدريجى بحراره الجو وطقس معتدل على السواحل الشمالية

2- طقس حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد

3- شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا

4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد

5- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء

6- الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد

7- تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك

8- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة

9- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة

10- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة

11- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة

12- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجات

13- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة