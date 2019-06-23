ضبط سيارة محملة بكمية من الشيكولاته مجهولة المصدر بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة نقل، محملة بـ 665 كجم شيكولاته مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، فى حملة أمنية مكبرة، بمركز الفيوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من رئيس قسم مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط القسم من ضبط سيارة رقم د س 5569 نقل، قيادة "جودة.ع" (29 سنة - سائق)، ومقيم بمدينة 6 أكتوبر، محملة بـ 665 كجم شيكولاته مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.



حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 17001 لسنة 2019 م جنح مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

