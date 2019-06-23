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صور.. نتنياهو: إسرائيل ستستمع للمقترحات الأمريكية "بطريقة منصفة ومنفتحة"

الأحد، 23 يونيو 2019 08:47 م
صور.. نتنياهو: إسرائيل ستستمع للمقترحات الأمريكية "بطريقة منصفة ومنفتحة" نتنياهو وبولتون

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ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستدرس خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام فى الشرق الأوسط "بطريقة منصفة ومنفتحة".

أدلى نتنياهو بهذه التصريحات خلال جولة مع مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون فى غور الأردن، وهو جزء من الضفة الغربية المحتلة على الحدود مع الأردن.

وقال نتنياهو "سنستمع للمقترح الأمريكي بطريقة منصفة ومنفتحة.".

وكرر نتنياهو أيضا موقف إسرائيل بأن أي اتفاق سلام في المستقبل لا بد وأن يشمل وجود إسرائيل في غور الأردن بالضفة الغربية، وهو منطقة يريد الفلسطينيون أن تكون جزءا من دولتهم في المستقبل .

بولتون-ونتنياهو
بولتون ونتنياهو
بويتون-يستمع-لشرح-من-قيادات-عسكرية
بويتون يستمع لشرح من قيادات عسكرية
جانب-من-الجولة
جانب من الجولة
جولة-نتنياهو-وبولتون
جولة نتنياهو وبولتون
جون-بولتون
جون بولتون
جون-بولتون-ونتنياهو-يتجولان-فى-غور-الأردن
جون بولتون ونتنياهو يتجولان فى غور الأردن
حديث-باسم-بين-بولتون-ونتنياهو
حديث باسم بين بولتون ونتنياهو
رئيس-الوزراء-الإسرائيلى-مع-مستشار-الأمن-القومى-الأمريكى
رئيس الوزراء الإسرائيلى مع مستشار الأمن القومى الأمريكى
نتنياهو-وبولتون-فى-حديث
نتنياهو وبولتون فى حديث
نتنياهو-وبولتون-يتجولان-فى-غور-الأردن
نتنياهو وبولتون يتجولان فى غور الأردن
نتنياهو-يتحدث-لبولتون
نتنياهو يتحدث لبولتون

 


نتنياهو

بنيامين نتنياهو

جون بولتون

غور الأردن

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