صور.. نتنياهو: إسرائيل ستستمع للمقترحات الأمريكية "بطريقة منصفة ومنفتحة"

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستدرس خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام فى الشرق الأوسط "بطريقة منصفة ومنفتحة".

أدلى نتنياهو بهذه التصريحات خلال جولة مع مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون فى غور الأردن، وهو جزء من الضفة الغربية المحتلة على الحدود مع الأردن.

وقال نتنياهو "سنستمع للمقترح الأمريكي بطريقة منصفة ومنفتحة.".

وكرر نتنياهو أيضا موقف إسرائيل بأن أي اتفاق سلام في المستقبل لا بد وأن يشمل وجود إسرائيل في غور الأردن بالضفة الغربية، وهو منطقة يريد الفلسطينيون أن تكون جزءا من دولتهم في المستقبل .



بولتون ونتنياهو

بويتون يستمع لشرح من قيادات عسكرية



جانب من الجولة



جولة نتنياهو وبولتون



جون بولتون



جون بولتون ونتنياهو يتجولان فى غور الأردن



حديث باسم بين بولتون ونتنياهو



رئيس الوزراء الإسرائيلى مع مستشار الأمن القومى الأمريكى



نتنياهو وبولتون فى حديث



نتنياهو وبولتون يتجولان فى غور الأردن