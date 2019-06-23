صور.. رئيس مدينة الطود يتابع تدريب الموظفين على منظومة الخدمات الإلكترونية

الأقصر – أحمد مرعى

تابع العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود، فعاليات تدريب موظفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود على منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية بالمركز التكنولوجى بديوان عام المركز، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة ومحافظة الاقصر لتفعيل المنظومة داخل المركز.

وقال رئيس المدينة خلال زيارته لتدريب الموظفين، أن تلك الخدمات الحكومية الإلكترونية توفر قنوات متعددة لتقديم الخدمة التى تتيح للمواطنين سواء القادرين على التعامل مع الحاسبات الإلكترونية أو الذين لا يملكون مهارة التعامل معها، وكذلك الحصول على الخدمات بشكل ميسر وبكفاءة ونزاهة وشفافية.

وكان قد عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الأسبوع الماضى إجتماعاً بحضور كلا من عماد عبد الله عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وإبراهيم عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للمديرات المالية، وعثمان أحمد مدير عام الحسابات بديوان عام محافظة الأقصر، ومحمد أنور وكيل الحسابات، وذلك لمناقشة ميكنة دورة العمل بالديوان العام لمحافظة الأقصر لإدارات المخازن والمشتريات وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية.

وخلال الإجتماع تم الإتفاق على تنفيذ حزمة برامج لتدريب قيادات المحافظة بالإدارات السابق ذكرها، تمهيداً لتحول المحافظة من التسجيل اليدوى فى السجلات الورقية إلى العمل الالكترونى، وذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتقديم الخدمات للمواطنين، بأفضل جودة وأسرع وقت وأسهل طريقة.

تدريب الموظفين علي منظومة الخدمات الإلكترونية بالمركز التكنولوجي بالأقصر

تدريب الموظفين علي منظومة الخدمات الإلكترونية بالمركز التكنولوجي بالأقصر

تدريب الموظفين علي منظومة الخدمات الإلكترونية بالمركز التكنولوجي بالأقصر

تدريب الموظفين علي منظومة الخدمات الإلكترونية بالمركز التكنولوجي بالأقصر

تدريب الموظفين علي منظومة الخدمات الإلكترونية بالمركز التكنولوجي بالأقصر