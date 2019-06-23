صور.. رئيس جامعة أسيوط: حريصون على بناء الوعى الفكرى للشباب الجامعى

أسيوط ـ محمود عجمي

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على أهمية بناء الوعى الفكرى للشاب الجامعى والذى تعد الجامعة هى المسئول الأول عن تكوينه، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على ترسيخ مفاهيم الاستقلالية الفكرية لدى شبابها وتنمية قدراتهم على التفكير والإبداعى والمساهمة فى بناء المجتمع بكافة سبل المشاركة الممكنة وفى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بما يسهم فى رقى الوطن ونهضته .

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات معسكر إعداد القادة والذى تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة أسيوط، وتمتد فاعليته لمدة 4 أيام، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور وجدى نخلة عميد كلية التربية النوعية والمشرف العام على المعسكر فى أولى أيام انطلاقه، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها لشئون التعليم والطلاب، و عز الدين المنصورى مدير رعاية الشباب، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية، و عدد من أعضاء اتحاد طلاب الجامعة، وحشد طلابى كبير من مختلف الكليات.

وأعرب الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بما لمسه من حرص الطلاب على المشاركة فى المعسكر فى نسخته الأولى ، داعياً إياهم إلى تعظيم الاستفادة من مشاركاتهم فى البرامج الصيفية التى تعدها وتنظمها الجامعة ، مشدداً على ضرورة أن يعمل الطالب على بناء ذاته من خلال مشاركاته المتنوعة فى مختلف الفاعليات والأنشطة إلى جانب دورات التدعيم كدورات اللغة والحاسب الآلى ومهارات وفنون التعامل مع الآخر وأنماط الشخصية ، البروتوكولات والاتيكيت وغيرها .

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة اعتادت على أن تعد جرعة ثقافية مبسطة لتهيئة الطلاب لمعسكر حلوان ، ولكن إدارة الجامعة هذا العام أصرت أن يكون المعسكر نموذجاً مصغراً من معسكر إعداد القادة بحلوان وتوفير له كافة سبل الدعم والإعداد الجيد من خلال تنوع فعاليات برنامجه على نحو متكامل ومكثف ، مضيفاً أن سيتم رصد مدى التزام وأهليتهم الطلاب واختيار القادة ممثلى الجامعة فى معسكر حلوان .

وأضاف الدكتور أحمد شريت أن المعسكر يضم 8 أفواج طلابية باجمالى 200 طالب وطالبة، موضحا أنه تم إعداد برنامجٱ متميزٱ يتضمن عددا من الأنشطة التثقيفية والرياضية والفنية والترفيهية، فضلاً عن المحاضرات والندوات المتخصصة فى مجال إعداد القادة، وحول تفاصيل اليوم أشار أنه انطلق بطابور رياضى للطلاب تلاه تحية العلم، على أن يتم عقد ندوة بعنوان "دور الشباب فى بناء الدولة" والتى يحاضر فيها الدكتور شحاتة غريب، هذا إلى جانب عدد من المحاضرات الأخرى يحاضر فيه نخبة من الأساتذة بالجامعة وفى ختام اليوم عدد من البرامج الترفيهية والمسابقات.



نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (2)



نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (3)



نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (4)



نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (5)



نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (6)



نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (7)



نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (8)



نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (9)