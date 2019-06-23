سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 04:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق فعاليات المعسكر الطلابى لإعداد القادة

صور.. رئيس جامعة أسيوط: حريصون على بناء الوعى الفكرى للشباب الجامعى

الأحد، 23 يونيو 2019 04:01 م
صور.. رئيس جامعة أسيوط: حريصون على بناء الوعى الفكرى للشباب الجامعى انطلاق فعاليات معسكر إعداد القادة
أسيوط ـ محمود عجمي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على أهمية بناء الوعى الفكرى للشاب الجامعى والذى تعد الجامعة هى المسئول الأول عن تكوينه، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على ترسيخ مفاهيم الاستقلالية الفكرية لدى شبابها وتنمية قدراتهم على التفكير والإبداعى والمساهمة فى بناء المجتمع بكافة سبل المشاركة الممكنة وفى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بما يسهم فى رقى الوطن ونهضته  .

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات معسكر إعداد القادة والذى تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة أسيوط، وتمتد فاعليته لمدة 4 أيام، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور وجدى نخلة عميد كلية التربية النوعية والمشرف العام على المعسكر فى أولى أيام انطلاقه، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها لشئون التعليم والطلاب، و عز الدين المنصورى مدير رعاية الشباب، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية، و عدد من أعضاء اتحاد طلاب الجامعة، وحشد طلابى كبير من مختلف الكليات.

وأعرب الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بما لمسه من حرص الطلاب على المشاركة فى المعسكر فى نسخته الأولى ، داعياً إياهم إلى تعظيم الاستفادة من مشاركاتهم فى البرامج الصيفية التى تعدها وتنظمها الجامعة ، مشدداً على ضرورة أن يعمل الطالب على بناء ذاته من خلال مشاركاته المتنوعة فى مختلف الفاعليات والأنشطة إلى جانب دورات التدعيم كدورات اللغة والحاسب الآلى ومهارات وفنون التعامل مع الآخر وأنماط الشخصية ، البروتوكولات والاتيكيت وغيرها .

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط،  إن الجامعة اعتادت على أن تعد جرعة ثقافية مبسطة لتهيئة الطلاب لمعسكر حلوان ، ولكن إدارة الجامعة هذا العام أصرت أن يكون المعسكر نموذجاً مصغراً من معسكر إعداد القادة بحلوان وتوفير له كافة سبل الدعم والإعداد الجيد من خلال تنوع فعاليات برنامجه على نحو متكامل ومكثف ، مضيفاً أن سيتم رصد مدى التزام وأهليتهم  الطلاب واختيار القادة ممثلى الجامعة فى معسكر حلوان .

وأضاف الدكتور أحمد شريت أن المعسكر يضم 8 أفواج طلابية باجمالى 200 طالب وطالبة، موضحا أنه تم إعداد برنامجٱ متميزٱ يتضمن عددا من الأنشطة التثقيفية والرياضية والفنية والترفيهية، فضلاً عن المحاضرات والندوات المتخصصة فى مجال إعداد القادة، وحول تفاصيل اليوم أشار أنه انطلق بطابور رياضى للطلاب تلاه تحية العلم، على أن يتم عقد ندوة بعنوان "دور الشباب فى بناء الدولة" والتى يحاضر فيها الدكتور شحاتة غريب، هذا إلى جانب عدد من المحاضرات الأخرى يحاضر فيه نخبة من الأساتذة بالجامعة وفى ختام اليوم عدد من البرامج الترفيهية والمسابقات.

 

 

نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (2)
نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (2)

 

نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (3)
نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (3)

 

نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (4)
نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (4)

 

نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (5)
نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (5)

 

نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (6)
نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (6)

 

نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (7)
نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (7)

 

نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (8)
نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (8)

 

نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (9)
نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (9)

 

نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (13)
نائب رئيس جامعة أسيوط يطلق أولى فاعليات المعسكر الطلابى (13)

 


اعداد القادة

اتحادات الطلابية

جامعة اسيوط

اسيوط

الرياضة

الانشطة الثقافية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. إحباط تهريب 20 مليون قرص كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

صور.. إحباط تهريب 20 مليون قرص كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

نامبيا.. أول دولة أفريقية تحكمها سيدة وموطن لأكبر عدد من الفهود وكهف التنين

نامبيا.. أول دولة أفريقية تحكمها سيدة وموطن لأكبر عدد من الفهود وكهف التنين

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى بداية رحلة البحث عن المجد فى امم افريقيا 2019.. الإيقاف يحرم الجماهير المصرية من متابعة ساديو مانى بلقاء الافتتاح.. وأمونيكى ينتظر دعم جماهير الزمالك بالدفاع الجوى

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى بداية رحلة البحث عن المجد فى امم افريقيا 2019.. الإيقاف يحرم الجماهير المصرية من متابعة ساديو مانى بلقاء الافتتاح.. وأمونيكى ينتظر دعم جماهير الزمالك بالدفاع الجوى

السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمناطق الجديدة

السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمناطق الجديدة

البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. مى عبدالحميد: سوهاج الجديدة تحتل المرتبة الأولى فى نسبة الإقبال.. والانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن نهاية العام الجارى

تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. مى عبدالحميد: سوهاج الجديدة تحتل المرتبة الأولى فى نسبة الإقبال.. والانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن نهاية العام الجارى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة