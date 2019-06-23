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صور.. تموين الاسكندرية تضبط 3 مصانع بدون ترخيص ببرج العرب

الأحد، 23 يونيو 2019 08:03 م
صور.. تموين الاسكندرية تضبط 3 مصانع بدون ترخيص ببرج العرب مصانع بدون ترخيص ببرج العرب
الاسكندرية - جاكلين منير

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تمكنت إدارة تموين برج العرب، بتعليمات من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مصنع غير مرخص، جاء ذلك بناء على تعليمات وكيل الوزارة بضبط الأسواق وحماية المواطنين من الغش التجارى، حيث قامت الإدارة التموينية برئاسة سمير عبد النبى مدير الإدارة وحمادة جودة رئيس الرقابة بشن حملات تموينية تمكنت من خلالها ضبط مصنع مواسير كهرباء بدون ترخيص.

وتم ضبط وتحريز 50 جوال بلاستيك مجروش زنة الجوال 50 كجم مجهولة المصدر، 900 لفة مواسير كهرباء طول اللفة 90 متر مجهولة المصدر.

كما تم ضبط مصنع منظفات وتصنيع حفاضات أطفال وضبط وتحريز خامات مجهولة المصدر وهى 100 برميل صابون خام زنة البرميل 130 كجم، تصنيع حفاضات أطفال مجهولة المصدر، وضبط مصنع أعلاف وفيتامينات بدون ترخيص وتم ضبط وتحريز 15 طن أعلاف مجهول المصدر.

 

وتم تحريز الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية لعرضها على وكيل النائب العام.

 

 
مصانع بدون ترخيص ببرج العرب (1)
مصانع بدون ترخيص ببرج العرب 
مصانع بدون ترخيص ببرج العرب (2)
مصانع بدون ترخيص ببرج العرب 
مصانع بدون ترخيص ببرج العرب (3)
مصانع بدون ترخيص ببرج العرب 
 

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

مصنع بدون ترخيص

منظفات

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