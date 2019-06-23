شكوى من حالات غش بامتحان التاريخ بالشرقية.. ووكيل التعليم: الواقعة غير صحيحة

كتبت شيماء حمدى - الشرقية - إيمان مهنى

أرسل أحد القراء من منطقة أبو كبير بالشرقية صورة إلى خدمة "صحافة المواطن" توضح حالة من الغش وقعت أمس السبت بامتحان مادة التاريخ للثانوية العامة داخل إحدى لجان مدرسة الثانوية بنين بأبو كبير.



الغش فى الثانوية العامة

وأضاف القارئ عبر رسالته إلى" اليوم السابع" هذا ليس عدلا ووجود حالات من الغش يضر بالطلاب ودرجاتهم الحقيقية ويعمل على ارتفاع التنسيق.

بدوره أكد الدكتور السيد بسيوني وكيل وزارة التربية و التعليم بالشرقية، أنه لم يتم رصد شكاوى بالغش الجماعي في لجنة امتحان التاريخ في مدرسة الثانوية للبينن بمركز أبوكبير ، مستبعدا صحة الصور المتداولة التى تشير لأنها لجنة امتحان التاريخ يقوم فيها الطلاب بالغش الجماعى في غياب المراقبين.

وأضاف بسيونى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ضبط أي وقائع غش، لافتا أنه بامتحان الأمس ، تم ضبط طالب بلجنة أبوكبير قام بتصوير ورقة الفيزياء ، تم إحالته فورا للتحقيق واتخاذ عقوبة صارمة سيتم إعلانها من قبل الوزارة ، مؤكد أنه لا تهاون في أي مخالفة ، منوها أنه تم تحرر محضر أيضا لطالب بشرق الزقازيق تطاول لفظيا على رئيس لجنة. و اضاف بقوله ان غرفة العمليات رصدت بالأمس ، كما قام أربعة طلاب تمزيق كراسات إجابة الفيزياء ، ذلك بلجان ابوكبير ، ابوحماد ، فاقوس ، ديرب نجم ، كما فتعرض المراقب " م ف" بمدرسة السادات الثانوية بمركز بلبيس بمغص كلوي، كما أصيب الطالب" م ج ع" بمجمع مدارس الحناوي بالزقازيق و كذلك وأصيب الطالب " ع ع ا" بمدرسة الثانوية العسكرية اصبيبا باضطراب نفسي ، و أصيبت الطالبة"م ا" بمدرسة الشهيد تامر محمد بمركز أبو كبير باضطراب نفسي .

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