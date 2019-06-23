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شاهد فى دقيقة.. غضب عربى ضد زيارة مدعى النبوة "الدجال" لفلسطين

الأحد، 23 يونيو 2019 08:29 م
شاهد فى دقيقة.. غضب عربى ضد زيارة مدعى النبوة "الدجال" لفلسطين تى بى جوشوا
كتب ــ محمد تهامى زكى

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تى بى جوشوا دجال نيجيرى يدعى النبوة ويزعم قدرته على شفاء الأمراض وطرد الأرواح الشريرة، من المقرر زيارته لمدينة الناصرة الفلسطينية بدعوة من رئيس البلدية لحضور مهرجان فى مدرج جبل القفزة.
 
الأهالى رفضوا هذه الزيارة وتظاهروا للمطالبة بإلغائها ورفعوا لافتات "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب"
رئيس البلدية رفض إلغاء المهرجان بداعى أنه سيجلب مئات الآلاف من الدولارات وينعش المدينة اقتصاديا.
 
 جوشوا هو مؤسس مجمع كنيسة كُل الأُم،م مُنح العديد من الجوائز، أبرزها وسام الجمهورية الاتحادية من حكومة نيجيريا.
 
زعم الدجال أنه قضى 15 شهراً فى رحم أُمه ونجا من الموت بعد انفجار محجر بجوار منزله.
 
أشهر من زعم بعلاجهم المغنية الغانية دينيس ويليامز، والممثلة النيجيرية كامليا مبيريكبى، وزوجة حارس مرمى غانا.
 
زعم أنه تنبأ بموت مايكل جاكسون وهجمات بوستن فى أمريكا، وبنتائج مباراتين نهائيتين فى كأس الأُمم الأفريقية الاتين ربحتهما زامبيا ونيجيريا.
 
أدانته رابطة قساوسة بارزين فى نيجيريا ووصفوه بأنه "ابن الشيطان"  تم حظر دخوله بعض دول إفريقيا ووضعه بالقائمة السوداء منها الكاميرون وزيمبابوى.

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دجال نيجيرى

مدعى النبوة

مدينة الناصرة

فلسطين

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