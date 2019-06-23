شاهد أهداف وملخص مباراة البرازيل ضد بيرو فى "كوبا أمريكا"

نجح المنتخب البرازيلى، فى تحقيق فوزا عريضا على نظيره البيروفى، بخماسية نظيفة فى المباراة التى أقيمت على ملعب "أرينا كورينثيانز" ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا التى تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو الجارى حتى 7 يوليو المقبل.
افتتح كاسيميرو نجم ريال مدريد التهديف لصالح السليساو فى الدقيقة 12 من زمن المباراة، وبعدها بسبع دقائق أضاف روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزى، واختتم إيفرتون ثلاثية الشوط الأول فى الدقيقة 32 من زمن المباراة.
انتهى الشوط الأول بتقدم البرازيل بثلاثية، حيث افتتح كاسيميرو نجم ريال مدريد التهديف لصالح السليساو فى الدقيقة 12 من زمن المباراة، وبعدها بسبع دقائق أضاف روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزى، واختتم إيفرتون ثلاثية الشوط الأول فى الدقيقة 32 من زمن المباراة، فى الشوط الثانى أضاف دانى الفيس الهدف الرابع فى الدقيقة 53، واختتم ويليان الأهداف فى الدقيقة الأخيرة، وأضاع جابرييل خيسوس ركلة جزاء للبرازيل فى الوقت بدل الضائع من المباراة.
وبتلك النتيجة يتصدر المنتخب البرازيلى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط ويصعد كأول المجموعة لدور الثمانية، فيما يحتل منتخب فنزويلا الوصتفة برصيد 5 نقاط بعد الفوز على بوليفيا 3-1، فيما جاء منتخب منتخب بيرو ثالثا برصيد 4 نقاط، ويحتل المنتخب البوليفي المركز الأخير المجموعة بدون رصيد من النقاط.
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