شاهد أهداف وملخص مباراة البرازيل ضد بيرو فى "كوبا أمريكا"

انتهى الشوط الأول بتقدم البرازيل بثلاثية، حيث افتتح كاسيميرو نجم ريال مدريد التهديف لصالح السليساو فى الدقيقة 12 من زمن المباراة، وبعدها بسبع دقائق أضاف روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزى، واختتم إيفرتون ثلاثية الشوط الأول فى الدقيقة 32 من زمن المباراة، فى الشوط الثانى أضاف دانى الفيس الهدف الرابع فى الدقيقة 53، واختتم ويليان الأهداف فى الدقيقة الأخيرة، وأضاع جابرييل خيسوس ركلة جزاء للبرازيل فى الوقت بدل الضائع من المباراة.