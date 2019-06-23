رئيس "النواب العراقى" يبحث مع دبلوماسى بريطانى تطورات الأوضاع بالمنطقة

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بحث رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، اليوم الأحد، مع القائم بأعمال السفارة البريطانية جون تاكنت تطورات الوضع الإقليمى والحفاظ على استقرار المنطقة.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسى - أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الوضع الإقليمى، والتأكيد على أهمية التهدئة والابتعاد عن التصعيد، والحفاظ على استقرار المنطقة.. وبحث الجانبان أهمية معالجة أسباب ظهور التنظيمات المتطرفة، وإنهاء ملف النازحين بتكثيف جهود العمل لإعادة العوائل النازحة إلى مناطق سكنها، وتوفير البنى التحتية اللازمة لتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة.

كما ناقش اللقاء ملف إكمال الحقيبة الوزارية، وضرورة العمل الجاد لتنفيذ البرنامج الحكومي وتحسين الخدمات للمواطنين.