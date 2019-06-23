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جنرال إيرانى: أى صراع فى منطقة الخليج قد يخرج عن نطاق السيطرة

الأحد، 23 يونيو 2019 08:40 ص
جنرال إيرانى: أى صراع فى منطقة الخليج قد يخرج عن نطاق السيطرة الجيش الإيرانى - أرشيفية
رويترز

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نقلت وكالة أنباء "فارس" عن قائد كبير بالجيش الإيرانى، قوله، اليوم الأحد، إن أى صراع فى منطقة الخليج قد يخرج عن نطاق السيطرة.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال، يوم الجمعة، إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران لطائرة مسيرة لأن ذلك كان من الممكن أن يسفر عن سقوط 150 قتيلا، وأشار إلى أنه مستعدة لإجراء محادثات مع طهران.

وقالت إيران، أمس السبت، إنها سترد بحزم على أى تهديد لها، فيما نسبت الوكالة إلى الميجر جنرال غلام على رشيد، قوله، "إذا اندلع صراع فى المنطقة فلن تتمكن أى دولة من التحكم فى نطاقه وتوقيته"، مضيفًا "على الحكومة الأمريكية التصرف بمسؤولية لحماية أرواح القوات الأمريكية بتفادى سوء التصرف فى المنطقة".

 


الجيش الايرانى

الصراع الامريكى الايرانى

الخليج العربى

دونالد ترامب

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