جابر عصفور بعد حصوله على جائزة النيل: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا

كتب أحمد عرفة

أكد جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، والحاصل على جائزة النيل، أن حصوله على الجائرة هو تتويج رائع لما يقرب من نصف قرن من الاجتهاد والشغل وكتابة وقراءة، متابعا: ما يزيدنى سعادة أن جائزة جاءت من الدولة وتحمل تقدير لا شبهة فيها للمجاملة.

وقال جابر عصفور، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هذه الجائزة تجعلنى أحب البلد أكثر وأنا أشكر كل من ساعدنى فى عملى و"إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا"، مشيرا إلى أنه يفتخر بالجائزة.

وكان المجلس الأعلى للثقافة، قد أعلن عن أسماء الفائزين بجائزة النيل فى مجالات "الآداب، الفنون، العلوم الاجتماعية" لعام 2019، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بمقر المجلس بساحة دار الأوبرا، بحضور 40 عضوًا من أعضاء المجلس.