الرئيسية أخبار عاجلة توقف حركة المرور أعلى طريق الفيوم الصحراوى بعد إصابة شخصين فى حادث تصادم الأحد، 23 يونيو 2019 08:19 ص حادث تصادم - أرشيفية كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصيب شخصان فى حادث سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. حادث مرورى بطريق الفيوم اوناش مرورية للحادث زحام مرورى بالطريق سيارات الاسعاف للمصابين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة رادار المرور يضبط 1662 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة السبت، 22 يونيو 2019 08:50 ص مساعد الوزير للمرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين السبت، 22 يونيو 2019 08:55 ص المرور تناشد السائقين الالتزام بالتحويلات المرورية بشارع جامعة الدول السبت، 22 يونيو 2019 08:58 ص المرور يضبط 5463 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة السبت، 22 يونيو 2019 12:48 م المرور يضبط 3956 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة السبت، 22 يونيو 2019 12:49 م تعرف على عقوبة مخالفة الانتظار الخاطئ و السير عكس الاتجاه بقانون المرور الأحد، 23 يونيو 2019 03:30 ص مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين الأحد، 23 يونيو 2019 08:14 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع الأرصاد:طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى غياب ساديو ماني 5 فواكه تحتوي على مغذيات تمنع تساقط الشعر منهم البابايا إنفانتينو: عشت ليلة استثنائية في مصر الساحرة بافتتاح أمم أفريقيا اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت إيجالو يقود نيجيريا لفوز صعب على بوروندي بأمم أفريقيا 2019 تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة الدجال تى بى جوشوا يدعى النبوة وشفاء الأمراض وطرد الأرواح.. وكبير قساوسة نيجيريا يصفه بـ"ابن الشيطان".. المشعوذ النيجيرى يزور فلسطين وسط ترحيب إسرائيلى وغضب فلسطينى.. وأهالى الناصرة: "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب" رويترز نقلا عن المتحدث باسم حكومة إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى المزيد من Trending Plus
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