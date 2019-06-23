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تكثيف الحملة القومية للذرة بالمحافظات.. وحث الفلاحين لزيادة المساحات

الأحد، 23 يونيو 2019 03:00 ص
تكثيف الحملة القومية للذرة بالمحافظات.. وحث الفلاحين لزيادة المساحات ذرة صفراء - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصل معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، تكثيف أعمال الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية الذى يعد أحد المحاصيل الاستراتيجية التى تحتاج إليها مصر، بجميع المحافظات  خاصة الذرة "الصفراء" لزيادة الإنتاج والحد من استيراد الأعلاف.

وأكد الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، فى  تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحملة القومية للذرة تقوم على مساعدة الفلاح فى تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، موضحا أن الغرض الرئيسى للحملة هو النهوض بزراعة هذا المحصول الاستراتيجى، واختيار عدد من الحقول الإرشادية بواسطة المرشدين الزراعيين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين للوصول لأعلى إنتاجية للفدان.

فيما أكد تقرير  المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أن الحملة القومية لزراعة الذرة، والتى تبناها مركز البحوث الزراعية، تهدف لنشر زراعة الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية مبكرة الإنتاج قليلة استهلاك المياه، موضحا أن  مهام الحملة القومية تجوب جميع قرى ومراكز المحافظات، لتوعية المزارعين  بالممارسات الزراعية الجيدة لمتابعة  المحصول لزيادة الإنتاج.


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المحاصيل الحقلية

الحقول الارشادية

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