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تعرف على 13 معلومة قد لا تعرفها عن دولة أسود التيرانجا

الأحد، 23 يونيو 2019 04:53 م
تعرف على 13 معلومة قد لا تعرفها عن دولة أسود التيرانجا السنغال
كتبت – هناء أبو العز

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يواجه منتخب السنغال فى مشواره بالنسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر فى السابعة مساء اليوم تنزانيا بملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التى تضم أيضاً منتخبى الجزائر وكينيا.

تعرف على معلومات قد لا تعرفها عن دولة أسود التياجرا.

1- العملة الرسمية لدولة السنغال هى فرنك غرب أفريقيا.

2- يبلغ عدد سكان السنغال حوالى 16 مليون نسمة.

3- يعتبر الإسلام هو الدين الأساسى فى السنغال، ويبلغ عدد مسلمى السنغال حوالى 94% من إجمالى عدد سكانها، ويعتبر أغلب المسلمين بها من الصوفيين، كما يوجد حوالى 4% من عدد سكانها يعتنقون الدين المسيحى، وحوالى 2% ديانات محلية، ويوجد من لا دين له.

4- يشتغل ثلاثة أرباع سكان دولة السنغال بمهنة الزراعة وهو ما يعادل 70%من سكانها، وتنتج مزارع السنغال الخضراوات، والأرز، والفستق وقصب السكر، والذرة، والقطن، ومن أهم المحاصيل التى تعد مصدرا أساسيا للدخل هو الفول السودانى، ومن أهم الفواكه، البطيخ والمانجو.

5- تجاور السنغال خمس دول، وهي: موريتانيا، وغينيا، وغينيا بياسو، ومالى، وجامبيا

6- عاصمة السنغال هى مدينة داكار وداكار مدينة ساحلية، حيث تطل على المحيط الأطلسى، وتعتبر أكبر مدينة فى السنغال من حيث عدد السكان، حيث يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة، وتشتهر هذه المدينة بأنها كانت قديماً من أكبر المراكز التى أقامها الأوروبيون فى أفريقيا لتجارة العبيد وتصديرهم إلى قارات العالم الجديد.

7- تشتهر السنغال بأن أغلب أراضيها أراضٍ سهلية قريبة من مستوى سطح البحر، ويوجد فيها بعض المناطق القليلة المرتفعة والواقعة فى الجنوب الشرقى، حيث لا يتجاوز ارتفاع هذه المناطق 600 متر فوق سطح البحر.

8- وتشتهر السنغال بالاستقرار السياسى والاقتصادى، كما تشتهر بموقعها الجغرافى البارز والاستراتيجى. وتشتهر أيضاً بالتنوع الحيوى، حيث يوجد فيها أنواع كثيرة من الحيوانات، مثل: القردة، والتماسيح، والفيلة، وغيرها.

9- لدى المدينة جزيرة مصنوعة من الأصداف، وهى واحدة من أروع المشاريع العالمية لإعادة التدوير فالسنغال دولة عاشقة للأغذية البحرية ولقد جعلت جزيرة مكونة من الملايين من قذائف الرخويات حتى المنازل والممرات والمقابر جميعها قد تمت صناعتها من الأصداف البحرية والتى ستراها بكثرة فى جميع النواحى أينما كنت تمشى بداخل الجزيرة.

10- السنغال لا تبنى جدارا على غرار ترامب ولكنها تبنى جدارا من الأشجار ويسمى هذا الجدار السور الأخضر العظيم يمتد هذا الممر الأخضر الساحر عبر الساحل من السنغال فى الغرب إلى جيبوتى فى الشرق وهو يهدف إلى الحفاظ على السهول المتربة فى البلاد ومنع الحياة البرية من الزحف إليها.

11- تعد البحيرة الوردية هذه واحدة من أروع وأشهر البحيرات المتواجد فى العالم وهذه البحيرة تتلون بهذا اللون ليس لانسكاب المواد الكيمائية بداخلها ولكنها ظاهرة طبيعية تحدث بسبب ارتفاع المحتوى الملحى للبحيرة بشكل غير عادى والمياه المالحة فى هذه البحيرة تجذب البكتريا غير الضارة مما يؤدى إلى إنتاج صبغة حمراء لامتصاص الشمس.

12- تم فيها تصوير أول فيلم أفريقى فى السنغال من قبل المدير السنغالى عثمان فى عام 1936 م وهو من أول الأفلام التى مثلت من قبل أفريقيا السوداء.

13- تحتوى على مواقع التراث العالمى الموجودة فى المدينة هى جزيرة غوريه ومنتزة Saloum Delta وبلد Bassari وجزيرة سانت لويس والدوائر الحجرية لمدينه السنغالية والحرم الوطنى للطيور الجبارة والمنتزه الوطنى Niokolo Koba.

 


السنغال

تنزانيا

اسود التيناجرا

الكان

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