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تعرف على رسائل مركز الأزهر للفتوى للاعبى منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا

الأحد، 23 يونيو 2019 02:40 م
تعرف على رسائل مركز الأزهر للفتوى للاعبى منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا تميمة بطولة كأس الأمم الأفريقيه 2019
كتب لؤى على

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بمناسبة انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية اطلق مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية حملة توعوية على السوشيال ميديا تحت شعار "أخلاقك عنوانك" وجه من خلالها رسائل توعوية للاعبى ومشجعى كرة القدم ،ومنها:-  

1- إكرام الضيف واجب، وهو خُلُقٌ إسلامى رفيعٌ، فأكرِمْ ضيوفَ مصر من مشجعى الدول الأخرى بالتسامح ولين القول والفعل.

2- نريد أن نحقق منهج الإسلام الذى جاء لتهذيب النفوس، وترويضها على صالح الخُلُقِ؛ حيث يهدف الإسلام إلى التحلى بالأخلاق الكريمة، والقيم الفاضلة التى تجمع القلوب على المحبة والتآلف والتعارف، لا التعصب والتنافر والاختلاف، قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِى أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ» أخرجه أبو داود.

-3أيها اللاعب .. إن الآلاف بل الملايين يعتبرونك قدوة ومثلًا لهم، ويتعلقون بك، خصوصًا فئة الشباب، فكن خَلُوقًا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ" أخرجه أحمد.

 4 -  يجب أن نرتقى بالرياضة لتكون وسيلة للتنافس الشريف المحمود، والمحبة بين المتنافسين، ولتكون دافعًا للتقدم والتميز.

 5 - الملعب والمقاعد فى المدرجات والمرافق فى الاستاد أموال عامة وملك للجميع؛ فحافظ عليها لمن يأتى بعدك، ولا تُهْدرها.


كاس الامم الافريقية

الازهر الشريف

كرة القدم

منتخب مصر

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