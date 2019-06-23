تاجر هيروين أوسيم: "ببيع جملة ومليش فى القطاعى"

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه، لتورطه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بأوسيم، أنه يبيع المواد المخدرة لعملائه من تجار التجزئة، ولا يتعامل مع المتعاطين.

وأضاف المتهم "مصطفى.أ" عاطل، أنه اعتاد ترويج مخدر الهيروين والاتجار به، إلا أنه لم يتم القبض عليه سابقا، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم صادر ضده 6 أحكام قضائية، فى قضايا نصب.

وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات للرائد وليد كمال، معاون مباحث قسم شرطة أوسيم، تفيد اتجار عاطل، سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم، ورصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته ربع كيلو من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.