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تأجيل دعوى تمكين أعضاء الأهلى بزايد من التصويت فى الانتخابات لـ 27 أغسطس

الأحد، 23 يونيو 2019 11:23 ص
تأجيل دعوى تمكين أعضاء الأهلى بزايد من التصويت فى الانتخابات لـ 27 أغسطس النادى الأهلى-أرشيفية
كتب: أحمد عبد الهادى

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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية التى عقدت 30 نوفمبر 2017 بمقر النادى بالجزيرة، لجلسة27 أغسطس.
 
 
وذكرت الدعوى، أن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، أصدرت حكما بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي والتصويت والترشح وممارسة كل حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي، فرع الشيخ زايد حق ومركز قانوني أصيل لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله.
 
 
 

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