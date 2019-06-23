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بنس يؤكد ضرورة اغلاق جميع الثغرات التى تسمح بدخول المهاجرين لامريكا

الأحد، 23 يونيو 2019 10:19 م
بنس يؤكد ضرورة اغلاق جميع الثغرات التى تسمح بدخول المهاجرين لامريكا نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس
أ ش أ

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أكد نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس، اليوم الأحد، ضرورة إغلاق جميع الثغرات الحدودية التى تسمح بدخول المهاجرين غير الشرعيين للولايات المتحدة. 
وأضاف بنس - فى مقابلة أجراها مع شبكة سى إن إن الإخبارية الأمريكية - يقول "إن إغلاق هذه الثغرات يعتبر خطوة ضرورية للغاية، حيث من المتوقع خلال العام الجاري وصول أكثر من مليون مهاجر غير مسجل، أغلبهم من أمريكا الوسطى، إلى الولايات المتحدة للحصول على حق اللجوء".
وتابع بنس يقول: "إن الزمن الذي كان ُيسمح فيه للمهاجرين الأجانب بدخول الولايات المتحدة وطلب اللجوء والانتشار داخل أراضيها يجب أن ينتهى وإلى الأبد.
على صعيد متصل، رحبت نانسى بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكى بالقرار الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب أمس /السبت/، بتأجيل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين فى 10 مدن أمريكية كبرى لمدة اسبوعين.
وقالت بيلوسي إن هناك حاجة لمزيد من الوقت من أجل إجراء اصلاحات شاملة فى نظام الهجرة للولايات المتحدة، فيما حذر القائم بأعمال وزير الأمن الداخلى الامريكي، كيفين ماكالينان، من أن اعتقال المهاجرين غير الشرعيين فى منازلهم أو أماكن اعمالهم ينطوى على مخاطر التفرقة بين أطفال المهاجرين وآبائهم وامهاتهم.


الولايات المتحدة

مايك بنس

المهاجرين غير الشرعيين

الهجرة

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