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بدء التصويت فى جولة الإعادة للانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول

الأحد، 23 يونيو 2019 08:20 ص
بدء التصويت فى جولة الإعادة للانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول الانتخابات فى تركيا - أرشيفية
أ ش أ

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فتحت مراكز الاقتراع فى مدينة إسطنبول التركية أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة من الانتخابات البلدية، والمتوقع أن يفقد فيها الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفاؤه السياسيون سيطرتهم على المدينة.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، اليوم الأحد، أنه تم إلغاء نتائج الجولة الأولى من هذه الانتخابات التى جرت فى شهر مارس من هذا العام، وفاز فيها مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو على منافسه رئيس الوزراء السابق على يلدريم.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الجولة من الانتخابات فى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلى لتركيا، ويشار إلى أنه أيا كانت النتيجة لانتخابات إسطنبول، سواء بفوز إمام أوغلو أو خسارته، فإن أنصار المعارضة باتوا يعتبرون أوغلو أيقونتهم الجديدة التى ستقف أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة المقبلة بعد أربعة أعوام.


انتخابات بلدية اسطنبول

الانتخابات التركية

رجب طيب اردوغان

انتخابات مدينة اسطنبول

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