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باحثون يكتشفون 100 قطعة أثرية عمرها 9 آلاف سنة بفيتنام

الأحد، 23 يونيو 2019 04:50 ص
باحثون يكتشفون 100 قطعة أثرية عمرها 9 آلاف سنة بفيتنام موقع أثرى
وكالات الأنباء

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اكتشف باحثون من المعهد الفيتنامى للآثار فى شمال البلاد، أكثر من 100 قطعة أثرية قديمة فى الجبال، ووفقا لموقع "makala"، فإن العلماء عثروا داخل كهف بونج على حوالى 100 قطعة من الحجر والعظام التي كانوا يستخدموها للصيد، وهذا دليل على وجود أشخاص كانوا يعيشون هناك، حسبما نقلت شبكة سبوتنيك الروسية.

 

كما تم العثور على ألواح يعتقد أنها لقبور ولكن كانت خالية، حيث لم يتم العثور على بقايا للعظام تحتها ،وأكد العلماء أن أغلب الأشياء التي تم العثور عليها كانت مصنوعة من الحجارة المستخرجة من الجداول والأنهار.

 

ووفقا للقائم على البعثة، العالم ترين نانج تشونج، فمن المرجح أن المستحاثات التى تم العثور عليها تنتمي إلى حضارة هوا بينه.

 

ولقيت بعض الحجارة، التي تمت معالجتها لتصبح مستطيلة، انتباه خاص من قبل العلماء، كونهم لم يستطيعوا إلى الآن تحديد عملها والغرض منها، حيث كانت تمتلك ثلاثة ثقوب على مسافة أربعة سنتيمترات من بعضها البعض.


موقع أثرى

أثار

فيتنام

بقايا عظام

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