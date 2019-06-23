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اليوم السابع: أجيرى يستعين بـ "خطة ليفربول" أمام الكونغو

الأحد، 23 يونيو 2019 09:30 م
اليوم السابع: أجيرى يستعين بـ "خطة ليفربول" أمام الكونغو اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها استعدادات منتخب مصر لمواجهة الكونغو، بخطة ليفربول، وتفاصيل جلسة العتاب بين المدير الفنى ولاعبى الفراعنة بسبب أزمة السوشيال ميديا.


 

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اليوم السابع بلس

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