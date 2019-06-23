اليوم السابع: أجيرى يستعين بـ "خطة ليفربول" أمام الكونغو

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها استعدادات منتخب مصر لمواجهة الكونغو، بخطة ليفربول، وتفاصيل جلسة العتاب بين المدير الفنى ولاعبى الفراعنة بسبب أزمة السوشيال ميديا.





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