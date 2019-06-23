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الهيئة العامة للطيران السعودى تحتفل بأول فتاة مساعد طيار ياسمين الميمنى

الأحد، 23 يونيو 2019 04:45 م
الهيئة العامة للطيران السعودى تحتفل بأول فتاة مساعد طيار ياسمين الميمنى ياسمين الميمنى
كتب- هاشم الـفخرانى

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احتفلت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة مطار حائل الدولي وشركة نسما للطيران، بأول رحلة رسمية للمساعد الطيار الفتاة السعودية الكابتن ياسمين الميمني (29 عاماً)، التي حلقت في أجواء المملكة عبر أول رحلة رسمية لها بين (مطار حائل الدولي – مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم) ومطار حائل الدولي – مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك.

 

وذكرت وكالة " واس" تقود الميمني طائرة تجارية على وظيفة مساعد طيار، لتكون بذلك أول فتاة تقود طائرة تجارية على وظيفة مساعد طيار بشركة نسما للطيران.

 

وتدعم الهيئة العامة للطيران المدني تمكين المرأة السعودية في مجال النقل الجوي، استمرارا لما تحققه المملكة من إنجازات كبيرة نحو تمكين وإشراك المرأة في الدخول إلى سوق العمل، وإثبات جدارتها في العديد من المجالات والتخصصات الإدارية والفنية والقيادية، ومنحها التراخيص اللازمة للعمل في مجال النقل الجوي داخل المملكة إيمانا من الهيئة بدور المرأة في تطوير وتعزيز قطاع الطيران المدني، وذلك بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمرأة السعودية، واستناداً إلى رؤية المملكة 2030م التي يقودها سمو ولي عهده الأمين.

 

وكانت شركة نسما للطيران قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب القبول على وظيفة مساعد طيار بالشركة، وتقدم أكثر من 57 متقدماً منهم فتاتان لاختبار القبول في أول دفعة من برنامج "الطيارين الجدد" المنتهي بالتوظيف في شركة نسما للطيران، وتم قبول 11 شابًا، من ضمنهم الشابة ياسمين الميمني، وخضع الطيارون بعد قبولهم في برنامج الطيارين المنتهي بالتوظيف، ومنهم الميمني الحاصلة على رخصة طيار تجاري "CPL"من أمريكا، إلى تدريب مقسم على أربع مراحل، الأولى منها كانت تدريب أرضي تأسيسي في أكاديمية الأمير سلطان بجدة، والمرحلة الثانية التدريب على طائرة بأكثر من محرك، والتعامل مع طواقم متعددة.

 

 


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