المعمل الكيماوى يفحص كمية من مخدر الـ"هيروين" ضبطت بحوزة عامل فى أوسيم

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الكيماوى بالجيزة على فحص كمية من المواد المخدرة ضبطت بحوزة عاطل، بأوسيم، لكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه للنيابة لاستكمال التحقيقات.

وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة، أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

وردت معلومات للرائد وليد كمال، معاون مباحث قسم شرطة أوسيم، تفيد اتجار عاطل، سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم، ورصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.